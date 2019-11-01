2019-11-01T14:25:28+03:00
Общество

В Нижневартовске на праздники усилят меры безопасности

Горожан просят отнестись с пониманием к ситуации
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске на праздники усилят меры безопасности. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске на праздники усилят меры безопасности. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске вводятся дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей и гостей Нижневартовска в период празднования Дня народного единства.

По информации городской администрации, с 2 по 8 ноября полицейские Нижневартовска перейдут на усиленный вариант несения службы. Помощь стражам порядка окажут добровольные народные дружины и частные охранные предприятия.

Маршруты патрулирования нарядов полиции будут максимально приближены к местам проведения мероприятий и массового нахождения горожан. На площади Нефтяников, где развернется праздничная площадка, установят стационарные металлодетекторы. При необходимости будет осуществлен личный досмотр граждан. Полицейские просят отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам безопасности.

Накануне праздничных мероприятий кинологи и специалисты-взрывотехники обследуют места массового пребывания людей: проверят здания и территорию вокруг них, рекламные конструкции, мусорные контейнеры и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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