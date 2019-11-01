2019-11-01T14:11:04+03:00
Общество

В Сургуте за одну ночь выпала месячная норма осадков

Коммунальные службы устраняют последствия снегопада
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте за одну ночь выпала месячная норма осадков. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте за одну ночь выпала месячная норма осадков. Фото с сайта администрации города Сургут
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За прошедшую ночь в Сургуте выпала месячная норма осадков. Уровень снежного покрова составил 15 сантиметров.

По данным администрации города, в массовой уборке снега участвует более 150 единиц техники. Это грейдеры для очистки от наледи и снежного наката, погрузчики, машины со щеткой, самосвалы, а также комплексный дорожный транспорт.

Обильный снегопад начался в Сургуте ночью и по прогнозам синоптиков с короткими перерывами продлится и в ближайшие дни. В приоритете главные городские дороги, мосты, путепроводы, подъезды к больницам и оперативным службам.

Основная работа начинается после завершения снегопада. У коммунальщиков есть шесть часов, чтобы привести дороги и тротуары в нормативное состояние. Уборка выполняется в несколько этапов. Сначала улицы посыпают специальными реагентами. Затем погрузчики счищают образовавшийся снежный накат. Завершающие штрихи выполняют машины со щеткой, которые убирают снег с проезжей части на обочину. Самосвалы вывозят остатки на полигон. Срок вывоза зависит от количества осадков и категории дороги, но обычно он не превышает четырех суток.

Для безопасного передвижения жителей дороги и тротуары посыпают песко-соляной смесью, расчищают пешеходные дорожки, подходы к остановочным пунктам. Параллельно идет уборка снега во дворах Сургута. Спецтехника работает с использованием дополнительных звуковых сигналов и проблесковых маячков для оповещения. Мастера участков одеты в светоотражающие жилеты.

Снегоуборочная техника – тяжелая, габаритная, имеет больше «слепых» зон, чем обычный транспорт. Власти города просят жителей быть внимательнее, соблюдать правила дорожного движения и элементарные требования безопасности, по возможности не использовать наушники в зоне работы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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