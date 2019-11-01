2019-11-01T13:51:44+03:00
Общество

Ночью в поселке Агириш пожарные спасли шесть человек

Возгорание произошло, когда люди спали
Алена Кульмухаметова
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Ночью в поселке Агириш пожарные спасли шесть человек. Фото с сайта МЧС ХМАО-ЮгрыНочью в поселке Агириш пожарные спасли шесть человек. Фото с сайта МЧС ХМАО-Югры
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Сообщение о пожаре в жилом доме в г.п. Агириш Советского района поступило на пульт пожарных около двух часов ночи 1 ноября. Мужчина, проживающий на соседней улице, сообщил, что по улице Лесозаготовителей горит крыша двухквартирного деревянного дома.

По данным «Центроспас-Югория», по прибытию на место выяснилось, что частично горит кровля строения. Людей возле дома не было, свет в окнах не горел. Пожарные немедленно приступили к эвакуации людей. Двери в дом были заперты, поэтому пожарные приняли решение их взломать. На шум и стук пожарных отозвались хозяева, которые в этот момент спали. В итоге шесть человек, трое из которых дети, были благополучно эвакуированы на улицу. Параллельно велись работы по тушению пожара.

- В 01:55 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. В 02:00 пожар локализован, в 02:01 ликвидировано открытое горение, добавили в ведомстве.

Огнеборцы быстро справились с возгоранием, распространения пожара на большую площадь удалось избежать. В результате происшествия поврежден конёк крыши, где проходит печная труба. По выводам дознавателей, причиной пожара могли стать нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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