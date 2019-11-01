Югорчане могут поддержать участкового из Мегиона во всероссийском конкурсе
Сегодня, 1 ноября, стартовал заключительный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый», во время которого россияне выберут лучшего участкового страны.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру представляет победитель регионального этапа – участковый уполномоченный полиции из ОМВД России по г. Мегиону старший лейтенант полиции Аббасов Сабухи Ариф оглы.
В региональном этапе конкурса участкового из Мегиона поддержали 1994 жителя округа.
Голосование проходит на портале информационного партнера конкурса – издательского конкурса «Комсомольская правда».
Отдать свой голос можно до 10 ноября.
Победитель получит главный приз конкурса – внедорожник УАЗ «Патриот».
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ИСТОЧНИК KP.RU