2019-11-01T13:00:34+03:00
Общество

Югорчане могут поддержать участкового из Мегиона во всероссийском конкурсе

Голосование стартовало сегодня
Алена Кульмухаметова
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Югорчане могут поддержать участкового из Мегиона во всероссийском конкурсе. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреЮгорчане могут поддержать участкового из Мегиона во всероссийском конкурсе. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Сегодня, 1 ноября, стартовал заключительный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый», во время которого россияне выберут лучшего участкового страны.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югру представляет победитель регионального этапа – участковый уполномоченный полиции из ОМВД России по г. Мегиону старший лейтенант полиции Аббасов Сабухи Ариф оглы.

В региональном этапе конкурса участкового из Мегиона поддержали 1994 жителя округа.

Голосование проходит на портале информационного партнера конкурса – издательского конкурса «Комсомольская правда».

Отдать свой голос можно до 10 ноября.

Победитель получит главный приз конкурса – внедорожник УАЗ «Патриот».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Югру на конкурсе «Народный участковый-2019» представит полицейский из Мегиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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