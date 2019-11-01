СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-01T12:53:19+03:00

На уборку снега в Нижневартовске вышли почти 100 единиц техники. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске в условиях обильного снегопада, который начался сегодня ночью, продолжается уборка от снега улично-дорожной сети. На городских магистралях трудится 96 машин: автогрейдеры, тракторы, погрузчики, пескоразбрасыватели, снегоуборочная техника.

По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Ирины Воликовской. последствия снегопада устраняются в течение шести часов после его окончания. Судя по прогнозам, снегопад продлится до 16 часов. В настоящее время большая часть спецтехники на линии – идет очистка улично-дорожной сети. В микрорайонах дворники и техника будут работать с продлением рабочего дня.

За очистку микрорайонов и внутриквартальных проездов отвечают управляющие компании. Они обязаны размещать графики работы техники и вывоза снега на своих официальных сайтах. В случае несвоевременной уборки осадков горожане могут обращаться в диспетчерские службы УК.

В связи с ухудшением погодных условий отдел ГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску рекомендует автолюбителям быть особенно внимательными и осторожными, правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам. Пешеходам необходимо помнить, что во время снегопада тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, а видимость уменьшается.

ИСТОЧНИК KP.RU