В Сургуте мусоровозы два дня подряд не могут проехать к контейнерам
Вывезти накопившийся мусор транспортировщик твердых бытовых отходов с улицы 30 лет Победы не может по причине беспечных автовладельцев.
По информации единого регоператора «Югра-Экология», второй день подряд мусор с контейнерной площадки по ул. 30 лет Победы возле дома 44б вывезти не могут, потому что проезд один - вдоль здания, и он заставлен автотранспортом.
- Уважаемые водители, не загораживайте проезд автотранспорта! Если уж нужда заставила вас оставить машину на проезде, просьба ранним утром отогнать машину на свободное место, - обращается к автовладельцам регоператор.
В «Югре-Экологии» отмечают, что у транспортировщиков ТКО сбивается график работы. Им приходится ездить в «проблемный» двор несколько раз за день.
ИСТОЧНИК KP.RU