2019-11-01T12:37:20+03:00
Общество

В Сургуте мусоровозы два дня подряд не могут проехать к контейнерам

Автовладельцы забаррикадировали проезды
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте мусоровозы два дня подряд не могут проехать к контейнерам. Фото с сайта "Югра-Экология"В Сургуте мусоровозы два дня подряд не могут проехать к контейнерам. Фото с сайта "Югра-Экология"
Изменить размер текста:

Вывезти накопившийся мусор транспортировщик твердых бытовых отходов с улицы 30 лет Победы не может по причине беспечных автовладельцев.

По информации единого регоператора «Югра-Экология», второй день подряд мусор с контейнерной площадки по ул. 30 лет Победы возле дома 44б вывезти не могут, потому что проезд один - вдоль здания, и он заставлен автотранспортом.

- Уважаемые водители, не загораживайте проезд автотранспорта! Если уж нужда заставила вас оставить машину на проезде, просьба ранним утром отогнать машину на свободное место, - обращается к автовладельцам регоператор.

В «Югре-Экологии» отмечают, что у транспортировщиков ТКО сбивается график работы. Им приходится ездить в «проблемный» двор несколько раз за день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24