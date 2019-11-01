СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-01T12:37:20+03:00

В Сургуте мусоровозы два дня подряд не могут проехать к контейнерам. Фото с сайта "Югра-Экология"

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Вывезти накопившийся мусор транспортировщик твердых бытовых отходов с улицы 30 лет Победы не может по причине беспечных автовладельцев.

По информации единого регоператора «Югра-Экология», второй день подряд мусор с контейнерной площадки по ул. 30 лет Победы возле дома 44б вывезти не могут, потому что проезд один - вдоль здания, и он заставлен автотранспортом.

- Уважаемые водители, не загораживайте проезд автотранспорта! Если уж нужда заставила вас оставить машину на проезде, просьба ранним утром отогнать машину на свободное место, - обращается к автовладельцам регоператор.

В «Югре-Экологии» отмечают, что у транспортировщиков ТКО сбивается график работы. Им приходится ездить в «проблемный» двор несколько раз за день.

ИСТОЧНИК KP.RU