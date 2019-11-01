В Сургуте водитель снегоуборочной техники насмерть задавил женщину
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 10 часов утра в Сургуте в районе дома №12 по улице Нефтяников. Водитель спецмашины насмерть задавил 41-летнюю женщину.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, водитель снегоуборочной техники при движении назад не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину, которая шла по автомобильной парковке возле торгового центра. В результате наезда от полученных телесных повреждений сургутянка скончалась на месте происшествия.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Отметим, что в Сургуте это не первый подобный случай, когда спецтехника наезжает на людей.
В Сургуте водитель автогрейдера насмерть задавил женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU