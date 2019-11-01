В Сургуте водитель снегоуборочной техники насмерть задавил женщину

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-01T11:30:41+03:00

В Сургуте водитель автогрейдера насмерть задавил женщину. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 10 часов утра в Сургуте в районе дома №12 по улице Нефтяников. Водитель спецмашины насмерть задавил 41-летнюю женщину.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, водитель снегоуборочной техники при движении назад не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину, которая шла по автомобильной парковке возле торгового центра. В результате наезда от полученных телесных повреждений сургутянка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Отметим, что в Сургуте это не первый подобный случай, когда спецтехника наезжает на людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/741388" frameborder="0"></iframe> В Сургуте водитель автогрейдера насмерть задавил женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU