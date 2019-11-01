2019-11-01T11:30:41+03:00
Происшествия

В Сургуте водитель снегоуборочной техники насмерть задавил женщину

Трагедия произошла у парковки торгового центра [видео, фото]
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте водитель автогрейдера насмерть задавил женщину. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Сургуте водитель автогрейдера насмерть задавил женщину. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 10 часов утра в Сургуте в районе дома №12 по улице Нефтяников. Водитель спецмашины насмерть задавил 41-летнюю женщину.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, водитель снегоуборочной техники при движении назад не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину, которая шла по автомобильной парковке возле торгового центра. В результате наезда от полученных телесных повреждений сургутянка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Отметим, что в Сургуте это не первый подобный случай, когда спецтехника наезжает на людей.

В Сургуте водитель автогрейдера насмерть задавил женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24