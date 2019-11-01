СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-01T11:06:46+03:00

В Сургуте завершается строительство парка «Россия – моя история». Фото с сайта администрации города Сургут

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Строительные работы и благоустройство территории вокруг парка «Россия – моя история» в Сургуте находятся на финальной стадии. После монтажа цифрового оборудования в городе откроется современный, технологичный центр с возможностями трехмерного моделирования и реконструкции событий.

Как сообщили в городской администрации, торжественное открытие исторического парка «Россия – Моя история» запланировано на 7 декабря. Ожидается, что запуск мультимедийного парка даст старт марафону проектов, приуроченных к 90-летнему юбилею Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сургутский парк войдет в пятерку крупнейших в стране. Площадь объекта составляет около 8,5 тысячи квадратных метров. Сургутян порадуют современные кинозалы, 3D-носители с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, интерактивные панорамы и декорации. Главная особенность парка – два проекционных купола: «Сергий Радонежский» и «Панорама истории ХХ-го века».

Визуальные решения мультимедийных экспозиций во многом новаторские, созданы с использованием видеоинфографики, анимации, 3D-моделирования и цифровых реконструкций. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей – сенсорные столы и экраны, лайтбоксы, кинозалы и т.д.

На прилегающей территории сейчас заканчивают работы по благоустройству. Они выполнены на 90%. В настоящее время закончена вертикальная планировка, прокладка тротуаров и проездов и установка ограждений. В декабре для сургутян построят ледовый городок.

ИСТОЧНИК KP.RU