СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-01T10:36:38+03:00

В Нижневартовске при столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции Нижневартовска

Одного из водителей выбросило на встречку

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими произошло сегодня утром в Нижневартовске.

По данным городской автоинспекции,1 ноября около восьми утра в районе кольцевого перекрестка улиц Ханты-мансийская-Интернациональная произошло столкновение двух автомобилей.

Фото с сайта Госавтоинспекции Нижневартовска

Водитель автомобиля «Kia» после выезда с кольцевого перекрестка и перестроения на крайнюю левую полосу, не справился с рулевым управлением и допустил занос автомобиля влево на встречку, где произошло столкновение с микроавтобусом «Volkswagen».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира микроавтобуса «Volkswagen» доставлены в больницу для оказания помощи. Госавтоинспекции города Нижневартовска обращает участников дорожного движения на необходимость принятия дополнительных мер безопасности при движении по улицам города, в том числе учитывать погодные условия при выборе скоростного режима движения.

ИСТОЧНИК KP.RU