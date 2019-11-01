В Нижневартовске при столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали три человека
Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими произошло сегодня утром в Нижневартовске.
По данным городской автоинспекции,1 ноября около восьми утра в районе кольцевого перекрестка улиц Ханты-мансийская-Интернациональная произошло столкновение двух автомобилей.
Фото с сайта Госавтоинспекции Нижневартовска
Водитель автомобиля «Kia» после выезда с кольцевого перекрестка и перестроения на крайнюю левую полосу, не справился с рулевым управлением и допустил занос автомобиля влево на встречку, где произошло столкновение с микроавтобусом «Volkswagen».
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира микроавтобуса «Volkswagen» доставлены в больницу для оказания помощи. Госавтоинспекции города Нижневартовска обращает участников дорожного движения на необходимость принятия дополнительных мер безопасности при движении по улицам города, в том числе учитывать погодные условия при выборе скоростного режима движения.
ИСТОЧНИК KP.RU