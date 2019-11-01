СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-01T09:55:57+03:00

В Мегионе за мошенничество осуждена жительница Великого Новгорода. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Ей предстоит отбыть 2,5 года в колонии-поселении

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Рецидивистка из Новгорода размещала на сайте объявлений информацию о продаже мебели из «Икея». Деньги злоумышленница просила переводить авансом, а после исчезала. Накануне ей вынесли приговор.

Мегионский городской суд признал виновной ранее неоднократно судимую новгородку в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимая в январе 2019 года разместила в сети «Интернет» объявление о производстве закупок товаров фирмы «Икея», не имея товара в наличии.

Жительница Мегиона, решив приобрести товар указанной фирмы, вступила в переписку со злоумышленницей и перевела ей 13 тысяч рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU