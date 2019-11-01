В Мегионе за мошенничество осуждена жительница Великого Новгорода
Рецидивистка из Новгорода размещала на сайте объявлений информацию о продаже мебели из «Икея». Деньги злоумышленница просила переводить авансом, а после исчезала. Накануне ей вынесли приговор.
Мегионский городской суд признал виновной ранее неоднократно судимую новгородку в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимая в январе 2019 года разместила в сети «Интернет» объявление о производстве закупок товаров фирмы «Икея», не имея товара в наличии.
Жительница Мегиона, решив приобрести товар указанной фирмы, вступила в переписку со злоумышленницей и перевела ей 13 тысяч рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению.
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU