В Югре с 1 января 2020 года введут налог на самозанятых

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-01T09:43:17+03:00

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С 1 января следующего года зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении Федеральной налоговой службы (ФНС) «Мой налог» смогут жители Ханты-Мансийского автономного округа. Помимо Югры нововведение ожидается еще в 18 регионах России.

По данным "Российской газеты", эксперимент по налогу на самозанятых реализуется в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. По последним данным ФНС в качестве самозанятых там зарегистрировались свыше 250 тысяч человек. Сумма задекларированного ими дохода достигла 27,5 миллиарда рублей. Пилотный проект признали успешным и потому уже с 2020 года он новый налог введен еще в 19 регионах России.

Регистрироваться в мобильном приложении могут граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности. Для тех, кто оказывает услуги другим гражданам, ставка составляет 4 процента от дохода. Для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями - 6 процентов. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в ПФР самозанятые отчисляют в добровольном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU