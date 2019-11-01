СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-01T08:42:46+03:00

Юлия Антонова. Фото с личной страницы в ВК героя публикации

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Жительница Сургута Юлия Антонова завоевала три титула на международном конкурсе красоты «Mrs. Europe – 2019». Юлию отметили как «Миссис национальный костюм Европы», «Миссис Performance Brilliant Europe» и «Миссис Европа талант».

В администрации Сургута рассказали, что это первые титулы, привезенные в Югру с европейского конкурса красоты. Юлия покорила жюри высоким уровнем подготовки, творческим мастерством и притягательной внешностью. Несмотря на молодой возраст, сургутянка дважды стала мамой, является руководителем фитнес-центра «Ufit» и занимается социальным предпринимательством.

Сургутянка на международном конкурсе красоты получила три титула. Фото из соцсети ВКонтакте

Юлие пришлось пройти два отборочных этапа. В марте этого года она получила титул «Первой Вице-Миссис Хрустальной короны Югры». А в следующем месяце завоевала титул «II Вице-Миссис Хрустальная корона Россия – Европа».

Добавим, что международный конкурс красоты «Mrs. Europe – 2019» проходил на Канарских островах с 3 по 7 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU