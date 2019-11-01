2019-11-01T08:42:46+03:00
Общество

Сургутянка на международном конкурсе красоты получила три титула

Молодая женщина прошла два этапа отбора
Алена Кульмухаметова
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Юлия Антонова. Фото с личной страницы в ВК героя публикацииЮлия Антонова. Фото с личной страницы в ВК героя публикации
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Жительница Сургута Юлия Антонова завоевала три титула на международном конкурсе красоты «Mrs. Europe – 2019». Юлию отметили как «Миссис национальный костюм Европы», «Миссис Performance Brilliant Europe» и «Миссис Европа талант».

В администрации Сургута рассказали, что это первые титулы, привезенные в Югру с европейского конкурса красоты. Юлия покорила жюри высоким уровнем подготовки, творческим мастерством и притягательной внешностью. Несмотря на молодой возраст, сургутянка дважды стала мамой, является руководителем фитнес-центра «Ufit» и занимается социальным предпринимательством.

Сургутянка на международном конкурсе красоты получила три титула. Фото из соцсети ВКонтакте

Сургутянка на международном конкурсе красоты получила три титула. Фото из соцсети ВКонтакте

Юлие пришлось пройти два отборочных этапа. В марте этого года она получила титул «Первой Вице-Миссис Хрустальной короны Югры». А в следующем месяце завоевала титул «II Вице-Миссис Хрустальная корона Россия – Европа».

Добавим, что международный конкурс красоты «Mrs. Europe – 2019» проходил на Канарских островах с 3 по 7 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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