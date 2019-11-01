В городах Югры 4 ноября ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 08:00 2019-11-01T08:00:50+03:00

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В период проведения Дня Народного единства 4 ноября 2019 года в Югре будут вводиться ограничения на движение автомобильного транспорта:

По данным ГосатоинспекцииХМАО-Югры, в городе Покачи Нижневартовского района в период с 12.00 до 13.00 будет перекрыта для движения транспорта улица Мира в районе ДК «Октябрь».

В городе Когалым в период с 11.30 до 14.30 закроют улицу Мира от улицы Молодежная (дом 14 ул. Мира) до улицы Степана Повха (дом 12 ул. Степана Повха).

Автолюбителей просят заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым будут проходить мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU