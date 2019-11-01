В Нефтеюганске на «зебре» водитель на «Фиате» сбил подростка
Дорожно-транспортное происшествие с участием подростка произошло вечером в городе Нефтеюганск.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 20:15 в городе Нефтеюганск на улице Мамонтовская, 49-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат» сбил 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП юный пешеход получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получил ранения, в том числе один несовершеннолетний.
Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU