СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-01T07:51:43+03:00

В Нефтеюганске на «зебре» водитель на «Фиате» сбил подростка. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с участием подростка произошло вечером в городе Нефтеюганск.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 20:15 в городе Нефтеюганск на улице Мамонтовская, 49-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат» сбил 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП юный пешеход получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получил ранения, в том числе один несовершеннолетний.

Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU