На водоемах Югры начался ледостав
С понижением температуры воздуха на водоемах Ханты-Мансийского автономного округа начался период льдообразования, появились забереги, шугоход.
По информации ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре, резкое понижение температуры может быстро сковать поверхность водоема льдом, на реках шуга в считанные часы способна создать заторы непреодолимые для движения судов.
Инспекторы отмечают что маломерные суда не предназначены для плавания в условиях ледостава, обледенение судна приводит к снижению всех характеристик.
Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре
Навигация по рекам Югры завершена. Об этом сообщил перевозчик на официальном сайте.
«С 30 октября 2019 года обслуживание пассажирских маршрутов судами АО "Северречфлот" прекращено, -говорится в сообщении.
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре, обращает внимание судовладельцев на необходимость прекращения использования маломерных судов в условиях низких температур в период ледостава.
ИСТОЧНИК KP.RU