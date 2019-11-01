СЕГОДНЯ 07:29 2019-11-01T07:30:11+03:00

На водоемах Югры начался ледостав. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

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С понижением температуры воздуха на водоемах Ханты-Мансийского автономного округа начался период льдообразования, появились забереги, шугоход.

По информации ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре, резкое понижение температуры может быстро сковать поверхность водоема льдом, на реках шуга в считанные часы способна создать заторы непреодолимые для движения судов.

Инспекторы отмечают что маломерные суда не предназначены для плавания в условиях ледостава, обледенение судна приводит к снижению всех характеристик.

Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Навигация по рекам Югры завершена. Об этом сообщил перевозчик на официальном сайте.

«С 30 октября 2019 года обслуживание пассажирских маршрутов судами АО "Северречфлот" прекращено, -говорится в сообщении.

ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре, обращает внимание судовладельцев на необходимость прекращения использования маломерных судов в условиях низких температур в период ледостава.

ИСТОЧНИК KP.RU