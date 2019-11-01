СЕГОДНЯ 07:02 2019-11-01T07:02:46+03:00

Погода в Югре 1 ноября: снегопады и потепление. Фото из группы "Привет сей час, Нижневартовск" в соцсети ВКонтатке

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В пятницу 1 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. На большей части территории небольшой и умеренный снег, по крайнему востоку сильный снег. Гололедные явления. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4,-9 градусов, по северу -10,-15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно, умеренный снег. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5,-7 градусов.

В Сургуте облачно и сильный снегопад. Ветер восточный, северо-восточный, западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6 градусов.

В Нижневартовске сильный снегопад, пасмурно. Ветер восточный, юго-восточный, юго-западный, западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU