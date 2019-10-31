В Сургуте 3 ноября откроют движение на оживленном перекрестке

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-31T14:48:59+03:00

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Движение на перекрестке улиц Маяковского и 30 лет Победы в Сургуте будет запущено 3 ноября. Дорожникам осталось установить еще одну опору освещения, фонари и новые светофоры.

Директор управления капитального строительства Владимир Никитин рассказал, что по требованиям безопасности на тест и наладку нужно несколько дней. Помимо новых светофорных объектов, на перекрестке с каждой стороны появились дополнительные полосы движения и так называемые «островки безопасности», которые предназначены для разделения противоположных транспортных потоков и остановки пешеходов при переходе проезжей части.

- Временные дорожные знаки вблизи перекрестка после его открытия уберут. Движение будет регулироваться светофорам, добавил он.

Верхний слой асфальта на перекрестке будут укладывать летом следующего года. Тогда же дорожники приступят к благоустройству территории. Движение на участке планируют перекрывать не полностью, а по полосам. Параллельно сейчас идут работы по строительству новой дороги, которая соединит улицы Маяковского и Университетскую. Ее сдача запланирована на следующий год. Это связано с многочисленными инженерными сетями, проложенными на участке, и неучтенными точками врезок.

ИСТОЧНИК KP.RU