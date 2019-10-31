СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-31T14:38:47+03:00

В колонии Сургута открылся новый швейный цех. Фото с сайта УФСОН по ХМАО-Югре

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Введение в эксплуатацию нового оборудования дало возможность создать новые рабочие места и трудоустроить более 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по ХМАО-Югре.

На новое оборудование было затрачено около полумиллиона рублей, а перед этим был полностью отремонтировано помещение цеха. В нем разместились сам швейный цех, участки раскроя, ремонта, склады готовой продукции, сырья и материалов.

Современное оборудование позволит работать с любыми типами тканей и производить более широкий ассортимент не только спецодежды для нужд уголовно-исполнительной системы, но и осваивать новые наименования продукции.

Чтобы увеличить объемы производства и количество трудоустроенных в учреждении, администрация колонии активно сотрудничает с фондом поддержки предпринимательства.

– Мы будем обращать внимание наших предпринимателей города Сургута на то, что есть такая возможность размещать свои заказы здесь. Это будет гораздо дешевле, выгоднее для наших предпринимателей. Осужденные никогда не опаздывают на работу, они не прогуливают – это идеальные работники, – говорит директор Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры Евгений Скрябин.

В ведомстве отметили, что в новом швейном цехе будут работать 25 заключенных исправительной колонии Сургута. Перед трудоустройством они пройдут обучение в местном профессиональном училище. Осужденные будут получать заработную плату и помогать своим семьям, часть средств пойдет на выплату судебных исков. В месяц они готовы выполнить заказы по изготовлению швейной продукции на 1,5 миллиона рублей.

Добавим, что теперь швейное производство колонии Сургута представлено двумя цехами. В общей сложности при полной загрузке в две смены здесь можно будет трудоустроить около 100 осужденных.

Кроме этого в учреждении изготавливают сварные металлоконструкции, строительные материалы, изделия деревообработки, товары народного потребления, работает цех по ремонту автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU