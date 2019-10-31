Школьница из Нижневартовска победила во Всероссийском конкурсе сочинений
Лицеистка Яна Вилькив стала одной из 100 финалистов престижного состязания. Победу во Всероссийском конкурсе сочинений вартовчанке принесла ее работа «Мир, освещаемый солнцем».
Как сообщили в департаменте образования города Нижневартовск, награждение состоится 1 ноября в Москве.
В своем сочинении она обращается ко всем взрослым.
«Это письмо адресовано именно тебе… Да-да, оно именно тебе, Взрослый…», - так начинается письмо-размышление девятиклассницы, у которой совсем скоро начнется новый жизненный этап.
Сейчас Яна учится в девятом классе. Она мечтает поступить в один из лучших вузов страны - «Высшую школу экономики» или «Московский государственный университет» еще не решила. Школьница все время посвящает образованию, отдавая отдыху субботу. Она планирует стать психологом-нейролингвистом.
ИСТОЧНИК KP.RU