СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-31T14:01:58+03:00

Школьница из Нижневартовска победила во Всероссийском конкурсе сочинений. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Она мечтает поступить в один из лучших вузов страны

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Лицеистка Яна Вилькив стала одной из 100 финалистов престижного состязания. Победу во Всероссийском конкурсе сочинений вартовчанке принесла ее работа «Мир, освещаемый солнцем».

Как сообщили в департаменте образования города Нижневартовск, награждение состоится 1 ноября в Москве.

В своем сочинении она обращается ко всем взрослым.

«Это письмо адресовано именно тебе… Да-да, оно именно тебе, Взрослый…», - так начинается письмо-размышление девятиклассницы, у которой совсем скоро начнется новый жизненный этап.

Сейчас Яна учится в девятом классе. Она мечтает поступить в один из лучших вузов страны - «Высшую школу экономики» или «Московский государственный университет» еще не решила. Школьница все время посвящает образованию, отдавая отдыху субботу. Она планирует стать психологом-нейролингвистом.

ИСТОЧНИК KP.RU