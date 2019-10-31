2019-10-31T13:25:47+03:00
Общество

В Югре с 1 января 2020 года из аптек исчезнут поддельные лекарства

Все препараты будут промаркированы
Алена Кульмухаметова
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В Югре 1 января 2020 года из аптек исчезнут поддельные лекарства. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Югре 1 января 2020 года из аптек исчезнут поддельные лекарства. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Аптеки Ханты-Мансийского автономного округа до 1 января 2020 года обязаны подключиться к национальной системе цифровой маркировки «Честный ЗНАК» и установить считыватели штрих-кодов.

Уже с 1 января 2020 года каждый лекарственный препарат должен иметь свой уникальный, индивидуальный штрих-код. Он позволит осуществлять полную проверку лекарств от производства до выдачи потребителю в аптеке.

Накануне депутаты окружной и городской Думы проверили готовность аптек Ханты-Мансийска к введению обязательной маркировки лекарственных средств.

Все замечания будут переданы в соответствующие органы. Аналогичные проверки проходят во всех муниципалитетах Югры, а полученные сведения, которые аккумулируются в региональном Совете, будут направлены в Москву.

- Штрихкодирование станет обязательным. Будет создано единое информационное пространство, где будут зарегистрированы все препараты, которые находятся в аптечной сети России, - пояснил депутат Думы Югры Николай Ташланов. - Внедрение единой информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) позволит гарантировать подлинность лекарств, исключая контрафакт и подделки.

Народные избранники также поинтересовались, могут ли возникнуть в начале года проблемы у жителей города с наличием лекарственных препаратов, а также рост цены на них. В аптечных организациях заявили, что таких проблем не возникнет.

Добавим, что с 1 января 2020 года каждый гражданин сможет проверить легальность маркировки лекарств. Для этого необходимо скачать приложение «Честный знак» (бесплатное скачивание в Appstore и Googleplay). Принцип работы приложения заключается в считывании мобильным устройством QR-кода, нанесенного на товар, для вывода на экран смартфона информации с результатов проверки и описанием товара. При наличии расхождений между данными о товаре в системе или отсутствии информации покупатель сможет направить через приложение соответствующее сообщение в контролирующие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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