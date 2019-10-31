СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-31T13:11:12+03:00

Всего за сутки жители Югры перевели мошенникам почти полмиллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

Найти злоумышленников пока не удалось

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За минувшие сутки в Ханты-Манском автономном округе зарегистрировано семь фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Нягани, Пыть-Яха, Нижневартовска, Нефтеюганска перевели злоумышленникам более 460 тысяч рублей.

Так, 23–летнюю жительницу Нижневартовска злоумышленники обманули в социальной сети «Инстаграм» под предлогом продажи косметики. Девушка за несуществующий товар отдала 2 800 рублей.

В Пыть-Яхе 38-летний мужчина в попытке приобрести сантехнику на сайте «santorg-online.ru» лишился более 50 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU