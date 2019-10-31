В Нефтеюганском районе строят крупный комплекс по переработке мусора

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-31T12:00:41+03:00

Всего по округу их планируется пять

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До конца 2024 в Ханты-Мансийском автономном округе должно быть построено пять комплексов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Один из масштабных полигонов строится в Нефтеюганском регионе.

Накануне представители регионального оператора по обращению с ТКО в Югре обсудили экологические вопросы с садоводами и дачниками Нефтеюганского района.

Диалог состоялся в рамках заседания рабочей группы по комплексному решению вопросов садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений. Как отметил представитель «Югра-Экологии», на данный момент Нефтеюганский район является лидером по заключению договоров на вывоз ТКО с юридическими лицами. Число таких договоров составляет 82%. Не смотря на то, что новая система обращения с коммунальными отходами действует в Нефтеюганском районе с января текущего года, у дачников по-прежнему немало вопросов, связанных с вывозом бытового и крупногабаритного мусора со своих территорий.

Дачники пообщались с непосредственным исполнителем задач, связанных с транспортировкой и безопасной утилизацией отходов, и получили развернутые ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU