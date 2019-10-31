2019-10-31T11:37:21+03:00
Общество

На портреты Путина: сургутские родители жалуются на поборы в школах

Департамент образования открыл "горячую линию"
Алена Кульмухаметова
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Сургутские родители жалуются на поборы в школахСургутские родители жалуются на поборы в школахФото: Татьяна Коркина
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Жители Сургута жалуются на поборы в школах. По словам горожан, деньги приходится сдавать на туалетную бумагу, мыло, краску для принтера и даже на портреты Путина.

- Скажите пожалуйста, когда закончатся поборы в школе? Сдаём на всё: начиная с туалетной бумаги и мыла до портрета В.В. Путина и канцелярских принадлежностей для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Почему родители учеников должны оплачивать портреты в класс, влажные салфетки, бумажные полотенца, магниты для доски, бумагу для принтера, заправку картриджей, одинаковые тетради, рабочие тетради? Неужели департамент образования не может довести до сведения директоров школ, а те, в свою очередь, до классных руководителей, кто должен закупать все это, - пишет горожанка на портале «Твой Сургут».

Сургутянку в комментариях активно поддержали другие родители.

В департаменте образования Сургута прокомментировали ситуацию с поборами так:

- Образовательное учреждение не вправе осуществлять сбор денежных средств с родителей учащихся на приобретение каких-либо товаров для нужд образовательного учреждения. Финансовое обеспечение приобретения санитарно-гигиенических средств для нужд учреждения осуществляется за счет средств бюджета города, либо за счет собственных доходов школы. Расходные материалы для оргтехники, учебные издания, дополняющие или заменяющие учебники, портреты поэтов, писателей, ученых, государственных деятелей должны приобретаться муниципальным образовательным учреждением за счет средств субвенции из бюджета округа, - рассказали в ведомстве.

Также в департаменте добавили, что директорам школ систематически доводится информация о недопущении незаконного сбора денег с родителей школьников. О поборах горожан просят сообщать по телефонам муниципальной «горячей линии»: 52-53-36, - 52-53-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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