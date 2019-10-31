2019-10-31T10:59:27+03:00
Общество

Ханты-Мансийск в тройке городов-лидеров по количеству полученных губернаторских грантов

Между проектами-победителями распределено 100 миллионов рублей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ханты-Мансийск в тройке городов-лидеров по количеству полученных губернаторских грантовХанты-Мансийск в тройке городов-лидеров по количеству полученных губернаторских грантовФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Вместе с окружной столицей места на пьедестале разделили Сургут и Нягань. Минимальная сумма гранта составила 72 тысячи рублей, а максимальная – 3 миллиона 200 тысяч рублей.

По данным администрации города Ханты-Мансийск, на грант губернатора Югры было направлено 257 заявок от 215 некоммерческих организаций из 21 муниципалитета округа. Победителями стали 7 социально значимых проектов, на реализацию которых выделено более 48 миллионов рублей.

Больше всего победителей определено в направлениях «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» (13 проектов), «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан» (11 проектов), «Наука, образование и просвещение» (10 проектов).

Отметим, что всего по итогам двух региональных конкурсов в 2019 году между проектами-победителями распределено 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте дольщики двух проблемных долгострояев скоро справят новоселье
Вартовчанин потерял деньги, желая приобрести криптовалюту
Спасатели Югры обнаружили тело одного из трех пропавших рыбаков
В Сургутском районе между Лямино и Сытомино открыта переправа
В начале ноября в Югру придет потепление
Правительство Югры взяло на контроль вопросы помощи погорельцам из Радужного
В Нижневартовске за взятку задержан чиновник, отвечающий за дороги
Два югорчанина прописали в своих квартирах 24 мигранта
В Сургуте у детской поликлиники появилась новая парковка
В Ханты-Мансийске невнимательный водитель сбил на «зебре» девушку
Югорчанка украла кошелек с деньгами из квартиры односельчанки
Погода в Югре 31 октября: морозно и солнечно
Альфа-Банк ожидает снижения ставок на долговом рынке
Жители Нижневартовска могут присоединиться к окружному фотофлешмобу
Жительница Пыть-Яха, пытаясь продать старую мебель, лишилась сбережений
Погорельцам многокватирного дома из Радужного власти окажут материальную помощь
В Сургутском районе за кражу с месторождения задержан мужчина
В Нижневартовске в 2020 году отремонтируют 10 участков дорог
Когалымчанке грозит срок за обвинение соседа в изнасиловании
Сургутянам предлагают пройти перепись населения в режиме онлайн
Югорчанин отправится в колонию за «пьяное» ДТП, в котором пострадала беременная женщина
Жильцы дома на улице Льва Толстого требуют убрать мусорные баки от их подъезда