Ханты-Мансийск в тройке городов-лидеров по количеству полученных губернаторских грантов

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-31T10:59:27+03:00

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Вместе с окружной столицей места на пьедестале разделили Сургут и Нягань. Минимальная сумма гранта составила 72 тысячи рублей, а максимальная – 3 миллиона 200 тысяч рублей.

По данным администрации города Ханты-Мансийск, на грант губернатора Югры было направлено 257 заявок от 215 некоммерческих организаций из 21 муниципалитета округа. Победителями стали 7 социально значимых проектов, на реализацию которых выделено более 48 миллионов рублей.

Больше всего победителей определено в направлениях «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» (13 проектов), «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан» (11 проектов), «Наука, образование и просвещение» (10 проектов).

Отметим, что всего по итогам двух региональных конкурсов в 2019 году между проектами-победителями распределено 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU