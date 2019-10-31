В Сургуте дольщики двух проблемных долгострояев скоро справят новоселье

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-31T10:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Сургута Вадим Шувалов провел рабочую встречу с участниками долевого строительства. Во время диалога жителям предоставили актуальную информацию по проблемным домам и варианты их достройки.

По данным администрации, всего на территории Сургута расположены 14 проблемных жилых домов, которые строят с привлечением средств дольщиков.

В двух домах строительные работы уже завершены. 100% готовность заявлена в доме №4.7 в микрорайоне №1 и в высотке в микрорайоне № 20 А. Сейчас там идет устранение замечаний Службы жилищного и строительного надзора Югры. До конца ноября планируется достроить жилой дом №23 в 41 мкр. Также работы ведутся в ЖК «Любимый» (дома №3,4) и ЖК «Кедровый» (дом №№5,6).

Наиболее проблемными являются дома №2 и №6 в ЖК «Уютный» и № 1 и №2 в ЖК «Любимый». Вызывает обеспокоенность дольщиков ситуация в ЖК «Риверхауз». Там продолжаются переговоры по окончанию строительства домов №2 и № 5 с потенциальным инвестором. Вопрос находится на контроле окружных и городских властей.

Решение вопроса по достройке зависит как от результатов рассмотрения вопроса о кредитовании застройщиков и инвесторов, так и от принятия порядка предоставления земельных участков без проведения торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU