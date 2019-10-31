Вартовчанин потерял деньги, желая приобрести криптовалюту

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-31T09:57:36+03:00

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Житель Нижневартовска нашел в телеграмм канал «Union Trade Invest», через который можно приобрести криптовалюту. После перечисления денег, мужчина понял, что был обманут и обратился в полицию.

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, 39-летний потерпевший, желая купить криптовалюту, связался с представителем, который пояснил, что для того, чтобы в будущем обналичивать деньги необходимо создать два резервных счета и оплатить услуги трейдеров.

Мужчина согласился и выполнил все условия сделки, перечислив на счета более 75 тысяч рублей. Но как оказалось после проделанной финансовой операции, доступа к деньгам у пострадавшего уже не было. Представитель лже-компании на связь больше не выходил.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU