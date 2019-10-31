Спасатели Югры обнаружили тело одного из трех пропавших рыбаков
Поиски мужчин, пропавших на рыбалке в Нефтеюганском районе, продолжаются. Накануне было обнаружено тело одного из троих мужчин.
Напомним, сообщение с просьбой о поиске троих рыбаков поступило спасателям 21 октября. За время поисков сотрудники «Центроспас-Югории» из Ханты-Мансийска обследовали 124 км береговой линии и часть водной акватории реки Обь и протоки Тундринка.
С 28 октября на помощь коллегам из Ханты-Мансийска вышли сургутские спасатели. 29 октября спасатели обнаружили затопленную лодку и личные вещи пропавших рыбаков.
Кроме того, 30 октября водолазы а обследовали 40 м 2 водной акватории, достали утопленную лодку, а также обнаружили тело одного из пропавших рыбаков.
Двое мужчин не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются.
Еще одна поисковая операция ведется в районе 40 км реки Иртыш, где пропал 36-летний мужчина, который 26 октября отправился на рыбалку. За время поисков спасатели обследовали 194 км береговой линии. Мужчина не найден.
ИСТОЧНИК KP.RU