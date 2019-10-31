2019-10-31T09:55:07+03:00
Общество

Спасатели Югры обнаружили тело одного из трех пропавших рыбаков

Ранее были обнаружены вещи и лодка мужчин
Алена Кульмухаметова
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Спасатели Югры нашли тело одного из трех пропавших рыбаков. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреСпасатели Югры нашли тело одного из трех пропавших рыбаков. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Поиски мужчин, пропавших на рыбалке в Нефтеюганском районе, продолжаются. Накануне было обнаружено тело одного из троих мужчин.

Напомним, сообщение с просьбой о поиске троих рыбаков поступило спасателям 21 октября. За время поисков сотрудники «Центроспас-Югории» из Ханты-Мансийска обследовали 124 км береговой линии и часть водной акватории реки Обь и протоки Тундринка.

С 28 октября на помощь коллегам из Ханты-Мансийска вышли сургутские спасатели. 29 октября спасатели обнаружили затопленную лодку и личные вещи пропавших рыбаков.

Кроме того, 30 октября водолазы а обследовали 40 м 2 водной акватории, достали утопленную лодку, а также обнаружили тело одного из пропавших рыбаков.

Двое мужчин не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются.

Еще одна поисковая операция ведется в районе 40 км реки Иртыш, где пропал 36-летний мужчина, который 26 октября отправился на рыбалку. За время поисков спасатели обследовали 194 км береговой линии. Мужчина не найден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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