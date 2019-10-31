СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-31T09:38:10+03:00

В Сургутском районе между Лямино и Сытомино открыта переправа. Фото с сайта Сургутского района

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Переправу через реку Лямин открыли 30 октября с 13 часов дня для проезда легковых автомобилей.

По информации администрации Сургутского района, грузовикам можно будет проезжать спустя 7-10 дней. Эта мера необходима для того, чтобы «устоялся лед».

Напомним, что из – за движения шуги мост в этом году был разведен раньше обычного. Процесс совпал с корчеходом. На реке образовался рыхлый лед и во избежание деформации площадки переправу закрыли. Однако вся тяжелая техника, подготовленная в случае возникновения внештатной ситуации, стояла на берегу. Людей доставляли катером.

Все необходимые материалы и ресурсы были доставлены к реке Лямин заблаговременно. В поселениях Лямино и Сытомино сформировали запасы продуктов и топлива для котельных.

ИСТОЧНИК KP.RU