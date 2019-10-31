2019-10-31T08:43:34+03:00
Происшествия

Два югорчанина прописали в своих квартирах 24 мигранта

Им грозит срок за фиктивную регистрацию иностранцев
Алена Кульмухаметова
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Два югорчанина прописали в своих квартирах 24 мигранта. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыДва югорчанина прописали в своих квартирах 24 мигранта. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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В Югре продолжаются рейды по соблюдению миграционного законодательства. Так, в Нефтеюганском районе было проведено более 10 проверок объектов торговли и жилого сектора.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, житель Нефтеюганского района незаконно зарегистрировал по своему адресу 15 гостей из ближнего зарубежья. Проживали мигранты совсем в другом месте. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей.

В Нижневартовске полицейскими установлен пенсионер, который прописал по адресу своего проживания девять иностранцев, без намерения предоставлять им жилое помещение для проживания и пребывания. В отношении подозреваемого также возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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