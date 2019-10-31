В Сургуте у детской поликлиники появилась новая парковка

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-31T08:05:19+03:00

Для удобства водителей теперь действует два подъезда

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Дополнительные парковочные места оборудовали возле детской поликлиники №5 в Сургуте. Благодаря оптимизации пространства возле медучреждения по ул. Островского, 15, появилась стоянка для маломобильных групп населения.

Помимо увеличения количества парковочных мест с территории детской поликлиники №5 организовали кольцевое движение. Для удобства водителей теперь действует два подъезда.

Для сохранения инженерных сетей понадобилось укрепить поверхность. Стоимость работ на этом участке составила 1,3 миллиона рублей. Это не первое дополнительное парковочное пространство, организованное с начала года возле медучреждений за счет муниципалитета. Уже завершены работы по обустройству стоянки на улице Рабочей для поликлиники № 1, улице Ленина для окружного кардиологического диспансера.

В планах у городской администрации на следующий год оптимизация парковочных пространств возле социальных учреждений Сургута. Это дополнительные места возле перинатального центра по ул. Губкина, детской стоматологии №1 по ул. Пушкина, 5/1, детской стоматологии №2 по пр. Советов, 3, поликлиники №2 по ул. Федорова, 69, поликлиники №4 по пр. Набережный, 41, психоневрологической больницы по ул. Юности, 1, а также на ул. Энергетиков у окружной больницы и поликлиники №3. Устройство парковки также планируется вдоль травматологической больницы и по ул. Энгельса.

Для решения проблемы нехватки парковок во дворах администрация города проводит масштабную работу по межеванию территории.

ИСТОЧНИК KP.RU