2019-10-31T07:58:59+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске невнимательный водитель сбил на «зебре» девушку

Она получила травмы и была доставлена в больницу
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске невнимательный водитель сбил на «зебре» девушку. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Ханты-Мансийске невнимательный водитель сбил на «зебре» девушку. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 30 октября в окружной столице Югры на нерегулируемом пешеходном переходе.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 09:05 в городе Ханты-Мансийск на улице Ленина 32-летний водитель, управляя «Мицубиси» сбил 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил ранения. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте у детской поликлиники появилась новая парковка
Югорчанка украла кошелек с деньгами из квартиры односельчанки
Погода в Югре 31 октября: морозно и солнечно
Альфа-Банк ожидает снижения ставок на долговом рынке
Жители Нижневартовска могут присоединиться к окружному фотофлешмобу
Жительница Пыть-Яха, пытаясь продать старую мебель, лишилась сбережений
Погорельцам многокватирного дома из Радужного власти окажут материальную помощь
В Сургутском районе за кражу с месторождения задержан мужчина
В Нижневартовске в 2020 году отремонтируют 10 участков дорог
Когалымчанке грозит срок за обвинение соседа в изнасиловании
Сургутянам предлагают пройти перепись населения в режиме онлайн
Югорчанин отправится в колонию за «пьяное» ДТП, в котором пострадала беременная женщина
Жильцы дома на улице Льва Толстого требуют убрать мусорные баки от их подъезда