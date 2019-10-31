В Ханты-Мансийске невнимательный водитель сбил на «зебре» девушку

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-31T07:58:59+03:00

Она получила травмы и была доставлена в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 30 октября в окружной столице Югры на нерегулируемом пешеходном переходе.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 09:05 в городе Ханты-Мансийск на улице Ленина 32-летний водитель, управляя «Мицубиси» сбил 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил ранения. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU