2019-10-31T07:46:49+03:00
Происшествия

Югорчанка украла кошелек с деньгами из квартиры односельчанки

Женщине грозит срок
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанка украла кошелек с деньгами из квартиры односельчанки. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанка украла кошелек с деньгами из квартиры односельчанки. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительница Пойковского после посещения односельчанки заметила пропажу кошелька с деньгами и обратилась в полицию. Злоумышленницу задержали.

По данным УМВД ХМАО-Югры, в Нефтеюганском районе 34-летняя подозреваемая из квартиры одного из домов первого микрорайона, расположенного в поселке Пойковский, похитила кошелек с тремя тысячами рублей, принадлежащие 34-летней заявительнице. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 28, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, 2 мошенничества, 2 кражи и 4 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте у детской поликлиники появилась новая парковка
В Ханты-Мансийске невнимательный водитель сбил на «зебре» девушку
Погода в Югре 31 октября: морозно и солнечно
Альфа-Банк ожидает снижения ставок на долговом рынке
Жители Нижневартовска могут присоединиться к окружному фотофлешмобу
Жительница Пыть-Яха, пытаясь продать старую мебель, лишилась сбережений
Погорельцам многокватирного дома из Радужного власти окажут материальную помощь
В Сургутском районе за кражу с месторождения задержан мужчина
В Нижневартовске в 2020 году отремонтируют 10 участков дорог
Когалымчанке грозит срок за обвинение соседа в изнасиловании
Сургутянам предлагают пройти перепись населения в режиме онлайн
Югорчанин отправится в колонию за «пьяное» ДТП, в котором пострадала беременная женщина
Жильцы дома на улице Льва Толстого требуют убрать мусорные баки от их подъезда