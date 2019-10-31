СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-31T07:46:49+03:00

Югорчанка украла кошелек с деньгами из квартиры односельчанки. Фото с сайта pixabay.com

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Жительница Пойковского после посещения односельчанки заметила пропажу кошелька с деньгами и обратилась в полицию. Злоумышленницу задержали.

По данным УМВД ХМАО-Югры, в Нефтеюганском районе 34-летняя подозреваемая из квартиры одного из домов первого микрорайона, расположенного в поселке Пойковский, похитила кошелек с тремя тысячами рублей, принадлежащие 34-летней заявительнице. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 28, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, 2 мошенничества, 2 кражи и 4 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU