СЕГОДНЯ 07:28 2019-10-31T07:28:03+03:00

Погода в Югре 31 октября: морозно и солнечно Фото: Татьяна Коркина

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В четверг 31 октября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -8 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -7 градусов.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -9 градусов.

В Нижневартовске солнечно и без осадков. Ветер юго-западный, южный, восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU