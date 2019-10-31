2019-10-31T07:28:03+03:00
Общество

Погода в Югре 31 октября: морозно и солнечно

Ветер переменных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 31 октября: морозно и солнечноПогода в Югре 31 октября: морозно и солнечноФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В четверг 31 октября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -8 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -7 градусов.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -9 градусов.

В Нижневартовске солнечно и без осадков. Ветер юго-западный, южный, восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте у детской поликлиники появилась новая парковка
В Ханты-Мансийске невнимательный водитель сбил на «зебре» девушку
Югорчанка украла кошелек с деньгами из квартиры односельчанки
Альфа-Банк ожидает снижения ставок на долговом рынке
Жители Нижневартовска могут присоединиться к окружному фотофлешмобу
Жительница Пыть-Яха, пытаясь продать старую мебель, лишилась сбережений
Погорельцам многокватирного дома из Радужного власти окажут материальную помощь
В Сургутском районе за кражу с месторождения задержан мужчина
В Нижневартовске в 2020 году отремонтируют 10 участков дорог
Когалымчанке грозит срок за обвинение соседа в изнасиловании
Сургутянам предлагают пройти перепись населения в режиме онлайн
Югорчанин отправится в колонию за «пьяное» ДТП, в котором пострадала беременная женщина
Жильцы дома на улице Льва Толстого требуют убрать мусорные баки от их подъезда