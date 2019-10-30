Альфа-Банк занял ведущие позиции в качестве организатора выпусков российских облигаций

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-30T15:38:42+03:00

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Выпуски облигаций на 60,5 млрд рублей организовал Альфа-Банк. Такие данные приводит рэнкинг ИА Cbonds по итогам 9 месяцев 2019 года.

Банк организовал 21 сделку для 17 эмитентов и занял ведущие позиции в качестве организатора выпусков российских облигаций среди крупнейших российских компаний: ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «Группа ЛСР», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Балтийский лизинг», ПАО «Детский мир».

Совокупный объем инвестиций, привлеченных с участием Альфа-Банка, составил около 60,5 миллиардов рублей, что позволило ему вновь войти в десятку крупнейших организаторов РФ.

- Репутация Альфа-Банка на долговом рынке базируется на доверии как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Мы очень дорожим этой оценкой и делаем всё, чтобы добиться наилучших условий в каждой сделке, - подчеркнул директор долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок. - Текущая конъюнктура облигационного рынка благоприятна: мы видим поступательное снижение купонов, удлинение сроков размещений, увеличение количества и объемов выпусков, рост количества инвесторов и новых рыночных лимитов. До конца года мы ожидаем продолжения тренда на снижение ставок. В пайплайне Альфа-Банка уже свыше 15 сделок (без учета уже реализованных в 4 квартале 2019, - отметил он.

Добавим, что в рэнкинге Cbonds приняли участие 40 инвестбанков и выпуски облигаций совокупным объемом 1,2 триллионов рублей. Подробнее ознакомиться с рэнкингом можно на сайте ИА Cbonds.

ИСТОЧНИК KP.RU