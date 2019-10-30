Жители Нижневартовска могут присоединиться к окружному фотофлешмобу

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-30T15:22:58+03:00

Для этого нужно сфотографироваться в национальных костюмах

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Вартовчан приглашают присоединиться к окружному флешмобу «Россией связаны на веки, Югрою сплочены», который состоится в День народного единства 4 ноября с 14 часов на площади Нефтяников.

Организаторы сообщают, что для участия необходимо сделать фото на фоне тематического баннера, затем выложить снимки в свои социальные сети с хэштегом #мыедины.

Кроме этого, Центр национальных культур подготовил для горожан насыщенную программу. Жителей и гостей города поздравят творческие коллективы, со сцены прозвучат народные и эстрадные песни, композиции о России и Югре, для юных вартовчан будут работать игровые площадки.

Все желающие смогут стать участниками еще одного фотофлешмоба, нацеленного на развитие народных художественных промыслов и сохранение традиционной культуры и уникальных производств. Для этого нужно сфотографироваться в национальных костюмах или с предметом национальных промыслов, опубликовать снимки в социальных сетях с хештегами #россия #мыедины #нхп #нижневартовскрф #юграрф.

ИСТОЧНИК KP.RU