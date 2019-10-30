Погорельцам многокватирного дома из Радужного власти окажут материальную помощь

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-30T15:03:53+03:00

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Названы предварительные причины пожара, случившегося 29 октября в девятом микрорайоне в жилом доме №13 города Радужный - произошло замыкание электропроводки.

Сегодня, 30 октября, в здании администрации города состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Радужном.

Напомним, сообщение о возгорании поступило спасателям 29 октября около 20:45 по местному времени. Пожарные обнаружили возгорание в одной из квартир и ликвидировали пожар.

- В результате пожара пострадали две квартиры: 11 и 12. На момент возгорания дома находилось 58 человек, 28 из которых дети. Все были эвакуированы. Пострадавших нет. Для обогрева эвакуированных направлялся автобус. На месте находился руководитель муниципального образования. Жителям было предложено разместиться в гостинице, – сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Сергей Юрьевич Антонов.

Глава города Наталья Гулина поручила провести обследование жилого дома. В настоящий момент специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля, управления социальной защиты населения по г. Радужный ведут поквартирный обход.

Семьям, имущество которых пострадало от пожара, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по г.Радужный за получением единовременной материальной помощи до 40 тысяч рублей. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и документ на занимаемое жилое помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU