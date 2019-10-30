2019-10-30T14:01:43+03:00
Происшествия

В Сургутском районе за кражу с месторождения задержан мужчина

Похищенное злоумышленник намеревался сдать в металлолом
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе за кражу с месторождения задержан мужчинаВ Сургутском районе за кражу с месторождения задержан мужчинаФото: Татьяна Коркина
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Сотрудниками ДПС на автодороге п. Солнечный – п. Барсово Сургутского района была остановлена автомашина под управлением 23-летнего сургутянина. В машине было обнаружено имущество, о происхождении которого водитель не смог пояснить.

Выяснилось, что молодой человек, работая водителем подрядной организации, похитил с территории месторождения два станка-качалки, электродвигатель и фрагмент электродвигателя, причинив нефтяной компании ущерб в размере более 100 тысяч рублей.

Подозреваемый пояснил, что похищенное хотел сбыть, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Злоумышленник думал, что никто не заметит отсутствие имущества.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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