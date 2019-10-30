2019-10-30T13:26:16+03:00
Общество

В Нижневартовске в 2020 году отремонтируют 10 участков дорог

Аукционы по выбору подрядчиков, процедуры заключения контрактов будут выполнены до конца года
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске в 2020 году отремонтируют 10 участков дорогВ Нижневартовске в 2020 году отремонтируют 10 участков дорогФото: Татьяна Коркина
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Как минимум 10 участков дорог Нижневартовска войдут в план ремонтной кампании 2020 года. Этот список был сформирован после лабораторных исследований. Приоритеты также расставили жители во время интернет-голосования.

По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максима Коротаева, перечень дорог сформирован. В него вошли 11 участков. Сейчас ведется примерная расчетная стоимость всех работ. 10 дорог из обозначенного перечня планируется отремонтировать в следующем году.

По словам куратора городского блока ЖКХ, аукционы по выбору подрядчиков, процедуры заключения контрактов должны быть выполнены до конца года.

Ремонт дорог, как и прежде, - под постоянным контролем со стороны заказчиков, общественников, независимых экспертов, а также заинтересованных вартовчан. По словам Максима Коротаева, на приемку приглашали всех, кто хотел поучаствовать. Свою оценку ставили и представители «Росавтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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