Когалымчанке грозит срок за обвинении в изнасиловании ее соседом
После конфликта с соседом, жительница Когалыма решилась на месть, которая может стоить ей свободы.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, когалымчанка обвиняется в заведомо ложном доносе. Женщина обвинила знакомого в изнасиловании.
Обвиняемая, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, написала в органы внутренних дел заявление о привлечении к уголовной ответственности своего знакомого за совершение в отношении нее насильственных действий. Женщина ранее поссорилась с ним.
Проведенная по заявлению доследственная проверка показала, что указанные заявительницей сведения являются вымышленными.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU