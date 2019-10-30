2019-10-30T12:54:01+03:00
Происшествия

Когалымчанке грозит срок за обвинении в изнасиловании ее соседом

Женщина решила таким образом отомстить знакомому
Алена Кульмухаметова
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Когалымчанке грозит срок за обвинении в изнасиловании ее соседом. Фото с сайта администрации города КогалымКогалымчанке грозит срок за обвинении в изнасиловании ее соседом. Фото с сайта администрации города Когалым
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После конфликта с соседом, жительница Когалыма решилась на месть, которая может стоить ей свободы.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, когалымчанка обвиняется в заведомо ложном доносе. Женщина обвинила знакомого в изнасиловании.

Обвиняемая, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, написала в органы внутренних дел заявление о привлечении к уголовной ответственности своего знакомого за совершение в отношении нее насильственных действий. Женщина ранее поссорилась с ним.

Проведенная по заявлению доследственная проверка показала, что указанные заявительницей сведения являются вымышленными.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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