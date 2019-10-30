2019-10-30T12:35:04+03:00
Общество

Сургутянам предлагают пройти перепись населения в режиме онлайн

На это потребуется несколько минут
Алена Кульмухаметова
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Сургутянам предлагают пройти перепись населения в режиме онлайн. Фото Рамиля НуриеваСургутянам предлагают пройти перепись населения в режиме онлайн. Фото Рамиля Нуриева
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Сургут активно готовится ко Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

По информации организаторов, Всероссийская перепись станет первой цифровой в истории страны.

Поучаствовать в переписи населения можно будет в онлайн-режиме. С 1 по 10 октября 2020 года любой желающий сможет оставить сведения о себе и членах своей семьи на Едином портале государственных услуг. На это потребуется несколько минут. Для заполнения анкеты необходимо наличие действующей учетной записи на портале.

В Сургуте Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг окажет содействие жителям города при заполнении электронной анкеты.

Добавим, что в городе продолжается подготовительный этап масштабного мероприятия. Завершена работа по актуализации адресов. Регистраторы обследовали более семи тысяч жилых и нежилых строений в Сургуте. Специальная комиссия проверяла наличие адресных аншлагов, указателей улиц, номерных знаков домов, подъездов и квартир. На основании полученных данных будет сформирован организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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