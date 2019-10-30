2019-10-30T10:58:27+03:00
Происшествия

Югорчанин отправится в колонию за «пьяное» ДТП, в котором пострадала беременная женщина

Ему придется выплатить компенсацию за моральный вред
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин отправится в колонию за «пьяное» ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЮгорчанин отправится в колонию за «пьяное» ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Октябрьский районный суд признал виновным местного жителя в нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, осужденный в ноябре 2018 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем под управлением беременной женщины.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшей причинены многочисленные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении,

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 800 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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