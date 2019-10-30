Жильцы дома на улице Льва Толстого требует убрать мусорные баки от их подъезда

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-30T10:45:52+03:00

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Жительница дома № 11 по ул. Льва Толстого в Нижневартовске попросила депутатского содействия в решении бытового вопроса - размещения контейнерной площадки для сбора отходов.

По информации городской администрации, суть проблемы в том, что площадка с мусорными контейнерами предназначена для нескольких многоквартирников. Располагается она, по проекту, в центре территории. Одни жильцы жалуются, что находятся баки только возле одного подъезда, другие недовольны таким соседством. Летом, рассказали собственники, соответствующие неприятные запахи попадают в их квартиры. Жильцы подъезда предлагают перенести площадку.

- Мы все вместе посмотрели предположительное новое место дислокации контейнеров, - рассказал заместитель председателя Думы Нижневартовска Сергей Землянкин. - Оно располагается за домом, практически на пустыре. Здесь, действительно, баки с отходами не помешают жильцам. Однако, не исключено, что далеко не все будут именно сюда выносить мусор, так как площадка находится дальше нынешней.

По словам заместителя директора департамента ЖКХ Ирины Воликовскй, разместить площадку внутри двора на другом участке не получится. Свободное место, на которое указали сами собственники, не походит, так как там расположены подземные коммуникации, - Остаётся участок за домом. В ближайшее время мы выясним его статус, кому он принадлежит, и скажем, можно ли там сделать контейнерную площадку, - добавила она.

ИСТОЧНИК KP.RU