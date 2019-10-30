Спасатели Югры обнаружили лодку и вещи пропавших рыбаков
Поиски троих мужчин, пропавших в Нефтеюганском районе 21 октября, продолжаются.
Как сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югории», за время поисков спасатели из Ханты-Мансийска обследовали 124 км береговой линии и несколько километров водную акваторию реки Обь и протоки Тундринка.
С 28 октября на поиски пропавших рыбаков вышла еще одна группа спасателей из Сургутского района.
Накануне в районе поисковых мероприятий спасатели обнаружили лодку и личные вещи пропавших рыбаков. Поисковая группа обследовала найденную лодку и близлежащую территорию.
Мужчины пока не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU