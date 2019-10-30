2019-10-30T10:04:29+03:00
Общество

Спасатели Югры обнаружили лодку и вещи пропавших рыбаков

О мужчинах ничего неизвестно более недели
Алена Кульмухаметова
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Спасатели Югры обнаружили лодку и вещи пропавших рыбаковСпасатели Югры обнаружили лодку и вещи пропавших рыбаковФото: Татьяна Коркина
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Поиски троих мужчин, пропавших в Нефтеюганском районе 21 октября, продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югории», за время поисков спасатели из Ханты-Мансийска обследовали 124 км береговой линии и несколько километров водную акваторию реки Обь и протоки Тундринка.

С 28 октября на поиски пропавших рыбаков вышла еще одна группа спасателей из Сургутского района.

Накануне в районе поисковых мероприятий спасатели обнаружили лодку и личные вещи пропавших рыбаков. Поисковая группа обследовала найденную лодку и близлежащую территорию.

Мужчины пока не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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