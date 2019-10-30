Югорчане мобильным банком перевели четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-30T09:50:33+03:00

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Пыть-Яха, Нягани, Лангепаса, Сургута, Сургутского района перевели злоумышленникам более 250 тысяч рублей.

Так, житель Нижневартовска хотел приобрести шуруповерт стоимостью более 4 тысяч рублей, когда заказанный им товар прибыл на почту, в посылке мужчина обнаружил пластмассовый органайзер.

Жительница Пыть-Яха в попытке продать водонагреватель на сайте объявлений лишилась более 95 тысяч рублей, которые с ее счета списали злоумышленники.

У 33-летней жительницы Нягани неизвестные похитили более 3 тысяч рублей, когда женщина хотела приобрести детские игрушки на «Авито».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU