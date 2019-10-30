Возглавить департамент социального развития Югры желают шесть человек

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-30T09:44:13+03:00

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Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа завершил приём документов от кандидатов на должность директора департамента социального развития Югры.

Как сообщают специалисты профильного департамента, на место руководителя департамента социального развития Югры претендуют шесть человек. В настоящее время ведется работа по проверке кандидатов на соответствие квалификационным требованиям.

Далее кандидаты примут участие в конференции с представителями профессиональных сообществ, общественных советов, а также в теледебатах, где представят свое видение дальнейшей деятельности на указанном посту.

В заключительный этап пройдут кандидаты, набравшие наивысшие рейтинги по итогам проведения общественной и профессиональной оценки. Они будут приглашены на собеседование к губернатору автономного округа.

Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе руководители ведомств социального блока назначаются губернатором после процедуры общественного отбора, в который вовлечены жители региона, профессиональное, экспертное сообщество. Официально такой способ закреплен с 2017 года. При этом практика привлечения общественности к выбору руководителей существует в Югре с 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU