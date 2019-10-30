2019-10-30T09:36:20+03:00
Общество

В Нижневартовске задержан мужчина, который изнасиловал и ограбил в подъезде горожанку

Устанавливаются другие возможные жертвы злоумышленники
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске задержан мужчина, который изнасиловал и ограбил в подъезде горожанкуВ Нижневартовске задержан мужчина, который изнасиловал и ограбил в подъезде горожанкуФото: Татьяна Коркина
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Ранее в соцсетях появилась информация, что в подъезде одного из домов была изнасилована и ограблена молодая вартовчанка. Информацию подтвердили следователи.

Накануне следователям Нижневартовска совместно с полицейскими удалось задержать мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности.

Как сообщили в следственном комитете Югры, 20 октября около 6 часов утра в подъезде одного из домов по улице Ханты-Мансийская в городе Нижневартовске 21-летний местный житель изнасиловал 30-летнюю женщину, а после обокрал и сбежал.

В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственный действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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