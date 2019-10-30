СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-30T09:01:00+03:00

Уголовник из Нефтеюганска задержан за кражу дорого смартфона. Фото с сайта pixabay.com

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Злоумышленник из Нефтеюганска был заключен под стражу за очередное преступление. На него вновь завели уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 30-летний ранее неоднократно судимый подозреваемый, находясь около одного из домов 5 микрорайона, похитил сотовый телефон, принадлежащий 38-летнему мужчине. Сумма ущерба составила 50000 рублей.

Подозреваемый содержится в специальном помещении для задержанных лиц по статье «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре». Впереди его вновь ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU