Уголовник из Нефтеюганска задержан за кражу дорого смартфона
Злоумышленник из Нефтеюганска был заключен под стражу за очередное преступление. На него вновь завели уголовное дело.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 30-летний ранее неоднократно судимый подозреваемый, находясь около одного из домов 5 микрорайона, похитил сотовый телефон, принадлежащий 38-летнему мужчине. Сумма ущерба составила 50000 рублей.
Подозреваемый содержится в специальном помещении для задержанных лиц по статье «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре». Впереди его вновь ждет суд.
ИСТОЧНИК KP.RU