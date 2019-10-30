СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-30T08:52:57+03:00

В Советском районе решают, как обанкротившемуся водоканалу покрыть долги перед энергетиками. Фото с сайта администрации Советского района

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Концессионные соглашения с ООО «Водоканал» города Советский ХМАО расторгнуты в связи с тем, что в отношении данного предприятия 9 октября 2019 года введена процедура банкротства.

В администрации Советского района отметили, что в ближайшее время имущественный комплекс муниципалитета, используемый «Водоканалом» в рамках концессионных соглашений будет передан в МУП «Совгеодезия», а бывшим работникам ООО «Водоканал» поступило предложение перейти на работу в МУП «Совгеодезия».

- С 1 ноября 2019 года услуги по водоснабжению и водоотведению в Советском районе начнет осуществлять МУП «Совгеодезия». С этого периода потребители будут осуществлять платежи в пользу нового предприятия. При этом никакой разницы в качестве и стоимости услуг они почувствовать не должны, - заявил заместитель главы Советского района по строительству и ЖКХ Александр Уланов.

В целом ситуацию с «Водоканалом» Александр Уланов назвал прогнозируемой, подчеркнув, что органы местного самоуправления Советского района были к ней готовы, поэтому план по организации бесперебойной работы водоснабжения и водоотведения был составлен заранее.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что потребители-должники «Водоканала», физические и юридические лица, получат иски от арбитражного управляющего. Взысканные таким образом средства пойдут на погашение долгов «Водоканала» за энергоресурсы.

Отметим, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры владеет информацией о сложившейся ситуации вокруг просроченной задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов. В этой связи принят ряд мер для урегулирования ситуации между ООО «Водоканал» (Советский район) и АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

По данным департамента общественных и внешних связей Югры, в целом в регионе ведётся системная работа по недопущению роста задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, ее снижения и ликвидации, усиления контроля за платежной дисциплиной организаций коммунального комплекса. В частности - решением губернатора региона создан штаб по вопросам реализации тарифной политики и повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса. Ситуация с задолженностью за потребленные топливно-энергетические ресурсы регулярно и не реже одного раза в квартал рассматривается на заседаниях комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Югры под председательством губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

Помимо этого, в Югре утвержден и реализуется план мероприятий по недопущению возникновения задолженности организаций ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками. Отчеты об исполнении плана ежемесячно направляются в окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU