В Ханты-Мансийске за кражу элитного коньяка задержали уголовника
Кражу дорогого алкоголя из магазина раскрыли полицейские города Ханты-Мансийска. Вором оказался мужчина, имеющий проблемы с законом.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске 40-летний ранее судимый мужчина из магазина, расположенного на улице Комсомольской, путем свободного доступа похитил коньяк стоимостью более 10000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 53 преступления, раскрыто 41, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, грабеж, мошенничество, четыре кражи, угон, факт незаконного оборота оружия и девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU