СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-30T08:39:38+03:00

В Ханты-Мансийске за кражу элитного коньяка задержали уголовника. Фото с сайта pixabay.com

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Кражу дорогого алкоголя из магазина раскрыли полицейские города Ханты-Мансийска. Вором оказался мужчина, имеющий проблемы с законом.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске 40-летний ранее судимый мужчина из магазина, расположенного на улице Комсомольской, путем свободного доступа похитил коньяк стоимостью более 10000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 53 преступления, раскрыто 41, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, грабеж, мошенничество, четыре кражи, угон, факт незаконного оборота оружия и девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU