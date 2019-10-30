СЕГОДНЯ 08:22 2019-10-30T08:22:37+03:00

В минувшие сутки в Югре в 9 ДТП пострадали 12 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Водитель и подросток пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ханты-Мансийском районе.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 11:20 на 63 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе 45-летняя водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справилась с рулевым управлением, допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 14-летний юноша получили телесные повреждения.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних. Задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 18 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU